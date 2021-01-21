شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تخفيف عقوبة الشناوي: هى إيه القرارات اللى بتتاخد فى نصف الليل دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الإعلامى أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلى من 4 مباريات لمباراة واحدة.

وقال شوبير: "جاءتنى رسالة بتأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية إلى الخميس، ثم فوجئت بقرارات صادرة عن الاتحاد.. هو الاجتماع اتأجل ولا متأجلش، وإيه هى القرارات اللى بتتاخد فى نصف الليل دي؟!".

وتابع شوبير: "عارفين إيه اللى حصل؟!.. عقوبة لجنة المسابقات كانت فى غير اختصاصها، وبالتالى عقوبة الشناوى كانت باطلة لأن هذا من اختصاص لجنة الانضباط.. لكن هذا نتاج إدارة الشخص الواحد".

وانتقد شوبير اللجنة الثلاثية بسبب تأجيل مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا، من مسابقة الدورى الممتاز، قائلا: "كلنا اليوم شاهدنا ملعب برج العرب، حالته جيدة، وذلك خلال مباراة المصرى ووادى دجلة"، مضيفًا: "لا يوجد ما يستدعى تأجيل المباراة، خاصة أن الملعب أرضيته جيدة ولا تحتاج لأى صيانة".

وأضاف: "لما تقولوا مبررات قولوا مبررات منطقية، جايز تكون الصيانة فى الملعب سرية".

قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى، لاعب النادى الأهلى، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.