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نتائج مباريات يوم الأربعاء 20 | 1 | 2021 بمونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - شهد يوم الأربعاء 20 | 1 | 2021 إقامة 8 مباريات من بطولة كأس العالم لكرة اليد وأول مباريات الدور الرئيسى بمونديال اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

فراعنة اليد تقهر روسيا 28 - 23 بمونديال اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23  فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة.

فراعنة اليد تقهر روسيا 28 _ 23 بمونديال اليد

 

مصر
مصر

كاس العالم لكرة اليد .. النرويج تفوز على البرتغال 29/ 28 بالدور الرئيسى

انتزع المنتخب النرويجي الفوز من نظيره البرتغالي فى أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 28.

كاس العالم لكرة اليد .. النرويج تفوز على البرتغال 29/ 28 بالدور الرئيسى

 

النرويج
النرويج

 

تعادل منتخب بيلاوسيا مع نظيره السويدى بنتيجة 26 /26 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

مجموعة مصر.. بيلاروسيا تتعادل مع السويد 26/26 بالدور الرئيسى لبطولة العالم

 

السويد
السويد

 

 

 

انتزع المنتخب الفرنسي الفوز من نظيره الجزائري في أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 26.

 

فرنسا تهزم الجزائر 29 - 26 فى مونديال اليد

 

فرنسا والجزائر
فرنسا والجزائر

 

النمسا تهزم المغرب 36-22 في مونديال اليد

فاز منتخب النمسا على نظيره المغرب ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 36-22.

 

النمسا تهزم المغرب 36-22 في مونديال اليد

 

 

 

 

النمسا
النمسا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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