شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الأربعاء 20 | 1 | 2021 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم الأربعاء 20 | 1 | 2021 إقامة 8 مباريات من بطولة كأس العالم لكرة اليد وأول مباريات الدور الرئيسى بمونديال اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

فراعنة اليد تقهر روسيا 28 - 23 بمونديال اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة.

مصر

كاس العالم لكرة اليد .. النرويج تفوز على البرتغال 29/ 28 بالدور الرئيسى

انتزع المنتخب النرويجي الفوز من نظيره البرتغالي فى أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 28.

النرويج

تعادل منتخب بيلاوسيا مع نظيره السويدى بنتيجة 26 /26 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .



السويد

انتزع المنتخب الفرنسي الفوز من نظيره الجزائري في أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 26.



فرنسا والجزائر

النمسا تهزم المغرب 36-22 في مونديال اليد فاز منتخب النمسا على نظيره المغرب ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 36-22.