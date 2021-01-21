شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة فريق الأهلي أمام نادي المقاولون العرب المقرر لها اليوم الخميس بالجولة التاسعة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وقررت لجنة الحكام تعيين محمود ناجي حكما للمباراة، ويعاونه كل من هاني العراقي وأسامة السيد، والحكم الرابع محمد عبد الحفيظ، وجهاد جريشة حكما للفيديو، وحسني سلطان مساعدا لحكم الفيديو.‎

ويلتقى فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبو المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرى.