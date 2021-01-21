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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبو المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وتقام مباراة الأهلى والمقاولون فى الخامسة مساء غدًا الخميس والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة توزانه والعودة لطريق الانتصارات بعد تعثره في مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي، وفقدان نقطتين تسببت في تفريطه بصدارة الدوري لصالح غريمه التقلدي الزمالك المتصدر بفارق نقطتين والتقهقر للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى
وتُعرض مباراة الأهلى والمقاولون العرب على شاشة "أون تايم سبورتس" والتى ستقدم استوديو تحليلى قبل اللقاء وبعده بحضور كوكبة من النجوم، مع تحليل جميع اللقطات الفنية والتحكيمية المثيرة للجدل.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرى.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب، وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.