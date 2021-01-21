موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبو المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الأهلى والمقاولون فى الخامسة مساء غدًا الخميس والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة توزانه والعودة لطريق الانتصارات بعد تعثره في مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي، وفقدان نقطتين تسببت في تفريطه بصدارة الدوري لصالح غريمه التقلدي الزمالك المتصدر بفارق نقطتين والتقهقر للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.