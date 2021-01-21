شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: أزمة بن شرقي "نرفزة ملعب" ولا استعجال فى ملف تجديد ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك، أن أزمة المغربى أشرف بن شرقى انتهت تماما بمجرد الانتهاء من مباراة الجونة أمس، قائلا: "ما قام به أشرف بن شرقى مجرد نرفزة ملعب، وأشكر شيكابالا على دوره الكبير مع الفريق، والمغربى قام بتحية الجهاز الفنى بعد المباراة، ونطبق اللائحة على اللاعبين داخليا ولن نعلن عبر وسائل الإعلام على العقوبات والغرامات على اللاعبين".

وأوضح أشرف قاسم أنه لا يوجد استعجال بشأن التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق، مشددا على أن اللاعب يحترم النادى ومجلس الإدارة قائلا: "عقدت جلسة مع ساسى وأكد على تركيزه حاليا مع الفريق ولا يوجد استعجال فى هذا الملف، وما زال أمامنا وقت لإنهاء هذا الأمر بشكل مميز، وأتمنى استمرار التزام اللاعبين، وأشكر مجلس الإدارة الذى يقوم بعمل جيد والنادى يستحق مكانة أكبر مما عليه الآن".

وتابع المشرف العام بفريق الزمالك أن هناك دوافع كبيرة للفريق هذا الموسم بالحصول على بطولة الدورى، موضحاً أن لاعبى الأبيض رجال ونجحوا فى تصدر الدورى قائلا: "لا يوجد تدعيم فى الانتقالات الشتوية، والزمالك لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة، وتحدثت مع باتشيكو على احتياجاته فى الانتقالات الحالية وأكد اكتفاءه باللاعبين الحاليين، وشدد على أنه لا يحتاج أى تدعيم حاليا".

وأشار أشرف قاسم إلى أن مباراة الجونة كانت صعبة للغاية بسبب تصدر الدورى، مشيدا باللاعبين على الأداء المميز قائلا: "هدفنا هو تصدر الدورى، ومباراة الجونة كانت صعبة ونجحنا فى تحقيق المكسب، وأتمنى استمرار النتائج الطيبة خلال الفترة المقبلة وفريق الجونة يقدم نتائج مميزة هذا الموسم مع رضا شحاتة، ونلعب على الثلاث نقاط فى كل مباراة نخوضها وتعلمنا الدرس من الموسم الماضي".