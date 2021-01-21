اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي والمقاولون.. وجريشة للفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري.

ويلعب الأهلي والمقاولون ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام بقيادة محمود ناجي، ويعاونه كلا من هاني العراقي وأسامه السيد والحكم الرابع محمد عبد الحفيظ.

وتم اختيار جهاد جريشة حكما للفيديو وحسني سلطان مساعدا لحكم الفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، والمقاولون في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.