فرص متخب اليد للتأهل.."فوز بمباراة واحدة قد يكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

تعادل منتخب بيلا روسيا في الثواني الأخيرة أمام منتخب السويد بنتيجة 26 - 26 في ختام مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترةمن 13 حتى 31 من يناير الجاري.

وحقق المنتخب المصري فوزًا على حساب روسيا في وقت سابق اليوم ليحافظ الفراعنة على فرصهم القوية في التأهل لربع النهائي، فيما اكتسح المنتخب السلوفيني نظيره المقدوني لحساب الجولة ذاتها.

وبات ترتيب المجموعة كالتالي: السويد 5 نقاط، ومصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل والتي تشهد المواجهات التالية: مصر وبيلا روسيا .. السويد وسلوفينيا .. روسيا ومقدونيا

فيما تقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة لعبور الدور الرئيسي يوم الأحد المقبل، كالتالي: مصر وسلوفينيا .. السويد وروسيا .. بيلا روسيا ومقدونيا

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

وتم وضع الفرص مع فرضية فوز منتخبي روسيا وبيلا روسيا في مواجهتهما أمام مقدونيا متذيل الترتيب.

واجتمعت في كل الاحتمالات لتأهل مصر شرطا وهو عدم خسارة الفراعنة أمام سلوفينيا.

فرص مصر للتأهل:

فوز مصر للمباراتين

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراتيه أمام بيلا روسيا وسلوفينيا للتأهل دون النظر لباقي نتائج المنتخبات الأخرى.

وسيتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراتي بيلا روسيا وسلوفينيا كأول المجموعة، بشرط فوز السويد مباراة وهزيمة أخرى.

السويد قد تمنح مصر التأهل

في حالة فوز المنتخب المصري في مباراة وتعادل أخرى سيصل رصيده لـ7 نقاط، وهو عدد النقاط الذي سيمنح الفراعنة تأهل لدور الثمانية كثاني، بشرط تحقق أحد هاتين النقطتين:

* انتهاء مباراتي السويد وروسيا، والسويد سلوفينيا بالتعادل.

* فوز السويد في مباراة وتعادل أخرى.

الفوز أمام سلوفينيا قد يكفي

قد يتأهل المنتخب المصري كمركز ثاني في حالة فوزه في مباراة سلوفينيا مع خسارة مباراة بيلا روسيا، بشرط فوز السويد أمام روسيا، أو تعادلهما.

حالة صعبة

قد يتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراة بيلا روسيا وخسارة مواجهة سلوفينيا، ولكن بشرط: خسارة منتخب السويد في مباراتي سلوفينيا وروسيا، وفوز مقدونيا أمام روسيا.

وقتها سيتأهل المنتخب السلوفيني كأول المجموعة بـ8 نقاط، ومصر ثاني المجموعة بـ6 نقاط، وتوقف رصيدي السويد وروسيا عند 5 نقاط.