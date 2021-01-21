فعلها كاسانوفا.. 10 لاعبين "درجة ثالثة" يقصون ريال مدريد من كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ودع ريال مدريد كأس إسبانيا بعد الخسارة بنتيجة 2-1 على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، ليخرج عملاق العاصمة الإسبانية من غمار المنافسات في مرحلة دور الـ32، رغم لعب جزء من المباراة بعشرة لاعبين.

بالرغم من الأداء المتواضع لريال مدريد عرف التقدم في النتيجة عن طريق ايدر ميليتاو في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد عرضية أرسلها مارسيلو.

لكن في الدقيقة 80 من عمر المباراة استطاع خوسيه سولبيس أن يتعادل لصالح ألكويانو، بعدما حصل على كرة بالرأس من زميله رامون لوبيز فصوبها قوية في الشباك.

واستمرت المباراة على حال التعادل ثم انتقلت إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 110 من عمر المباراة أصبحت الأفضلية العددية في صالح ريال مدريد بعدما تعرض راموس لوبيز صانع هدف ألكويانو للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.

ولم يستفد ريال مدريد على الإطلاق من هدفه الزيادة وإذا بخوانان كاسانوفا يسجل الهدف الثاني لصالح ألكويانو في الجانب الأيسر من المرمى.