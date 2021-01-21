اللجنة الثلاثية تعتمد أحمد مجاهد متحدثاً.. وتراجع عقود الاتحاد فيما يخص VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمدت اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، خلال اجتماعها مساء يوم أمس الأربعاء، رئيسها أحمد مجاهد مُتحدثاً رسمياً باسم الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت اللجنة الثلاثية، عبر بيان رسمي صادر عنها في ساعة متأخرة مساء يوم أمس، إلى أنه تكليف المدير التنفيذي للاتحاد بمخاطبة جميع العاملين و اللجان و الأجهزة الفنية و الإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الإعلام دون إذن كتابي مسبق.

وفي سياق آخر، كلّفت اللجنة الثلاثية، أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الاتحاد فيما يخص تقنية حكم الفيديو VAR وعقد الملابس و غيرها و العرض على اللجنة في الاجتماع المقبل.

وأتمت اللجنة بينها بلفت الإنتباه إلى تكليفها محمد الشواربي عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط والقواعد الخاصة بالمسابقة و عرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.