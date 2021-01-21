بامبو: الزمالك لديه تركيز للفوز بطولة الدوري. الموسم الحالي مختلف بالنسبة لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف كريم بامبو لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلي حتى نهاية الموسم عن وجود رغبة كبيرة في القلعة البيضاء للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري بفارق نقطتين فقط بعد 7 مباريات لكل فريق منذ انطلاق المسابقة، ليتسرب الأمل إلى الفارس الأبيض بحثا عن الفوز باللقب الأول منذ 2015.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال بامبو :"الموسم الحالي مختلف، كل لاعبي الزمالك لديهم تركيز كبير من أجل الفوز ببطولة الدوري، وعقب كل انتصار لا يشعر الفريق أنه حقق شيئا لأن الهدف هو اللقب".

وعن فترة لعبه مع الزمالك قال بامبو :"لم ألعب في الأساس مع الزمالك، كل مدرب كان يأتي لقيادة الفريق كان يخبرني بأن مشاركتي صعبة نظرا لتألق اللاعبين الذين يشاركون في مركزي".

وأنهى بامبو :"هدفي في الوقت الحالي استعادة مستواي السابق مع البنك الأهلي، ثم التفكير بعد ذلك في مستقبلي والخطوة التالية بعد انتهاء الإعارة".