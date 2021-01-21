اتحاد الكرة يُخفض عقوبة محمد الشناوي لمباراة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اعتماد التوصيات و القرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بتخفيض العقوبة الموقعة على لاعب الأهلي، محمد الشناوي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تُسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

وأشارت اللجنة الثلاثية، عبر بيان رسمي صادر عنها في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، إلى اعتمادهم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة أحمد مجاهد، إلى اعتمادهم أيضاً القرارات الصادرة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف.

وعللت اللجنة الثلاثية قرارها، بالإشارة إلى أنه تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز إلى ٤ مباريات بدلاً من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تُسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

وقررت اللجنة الثلاثية مخاطبة، وزير الشباب و الرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

و بخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها في مارس المقبل بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.

و اعتمدت اللجنة قرارات وتوصيات لجان و إدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني و الثالث و الرابع و كأس مصر و الناشئين و الصالات و الكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات و تخفيض بعض العقوبات.