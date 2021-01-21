يوفنتوس يتوج بالسوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج نادي يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، بعدما تغلب على نادي نابولي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه، خلال الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

ويعتبر هدف رونالدو تاريخي، بعدما أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 760 هدفاً خلال 1040 مباراة رسمية متخطياً رقم الأسطورة التشيكوسلوفاكي السابق جوزيف بيكان صاحب الـ759 هدفاً.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من جانب نادي نابولي، بعدما أضاع لورينزو إنسيني ضربة الجزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وتوج النادي الإيطالي بلقب السوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه.

وتعتبر بطولة كأس السوبر الإيطالي هي الأولى للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو مع يوفنتوس.