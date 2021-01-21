فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي “بوجبا يواصل تطهير سمعته”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 في الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 2/1، ليستعيد صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن جاره مانشستر سيتي والذي لديه مباراة أقل.

تأخر مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة بعد إنفراد “لوكمان” إثر تمريرة طولية من اللاعب الكاميروني زامبو آندري خلف هاري ماجواير ولوك شو.

لكن النجم الأوروجوياني “إدينسون كافاني” عدل النتيجة في الدقيقة 21 بمتابعة جميلة لكرة عرضية فشل الدفاع في تشتيتها داخل منطقة الستة ياردات ليحولها بلمسة واحدة في المرمى.

وخلال الشوط الثاني، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق، سجل الفرنسي بول بوجبا هدف تقدم مانشستر يونايتد بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل بوجبا بهذا الهدف تطهير سمعته أمام جمهور مانشستر يونايتد للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حيث سجل هدف فوز الفريق أمام بيرنلي على ملعب تورف مور في اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول ليمنح اليونايتد الصدارة، وهو ما كرره مساء اليوم أمام فولهام.

نقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وأقيمت مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب “كرافين كوتيج”، بإدارة الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

ولم يتذوق فولهام طعم الانتصار للمباراة الـ 8 على التوالي في الدوري الانجليزي، إذ تعادل في 5، وخسر في 3، ويقبع في أولى مراكز منطقة الهبوط وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “بيرنلي” الذي سيلاقي ليفربول.

شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

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