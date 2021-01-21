بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الكويانو في كأس ملك اسبانيا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وديبورتيفو الكويانو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 في دور الـ32 من كأس ملك اسبانيا.

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، وننقلها لكم بشكل حصري، كما تذاع على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة سبورت 1 المجرية.

وتقام مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو الكويانو على ملعب الكوياو بمدينة إلكوي الاسبانية، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل “ريال مدريد” مباراة اليوم بمعنويات سيئة بعدما ودع بطولة كأس السوبر الاسباني على يد “أثلتيك بيلباو”، وقبل ذلك تعادل في الدوري الاسباني أمام “اوساسونا”، وسيسعى اليوم إلى إقصاء نادي ديبورتيفو ألكويانو لمواصلة مشواره في الكأس العاصية على النادي الملكي منذ موسم 2013/2014.

وأشارت العديد من الصحف الإسبانية إلى أن زيدان سيدخل اللقاء بتشكيلة مدعمة بالخبرات، لتفادي أي مفاجئة، بغض النظر عن الثلاثي “سيرجيو راموس، رافائيل فاران، لوكا مودريتش”، الذي تم استبعادهم من هذه الرحلة للراحة.

على الجانب الآخر، بدأ نادي دوري الدرجة الثالثة “ديبورتيفو الكويانو” بطولة كأس ملك اسبانيا من الدور الأول حيث فاز على “لاريدو” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتصر في الدور الثاني على نادي الدرجة الأولى “هويسكا” بهدفين مقابل هدف واحد لتضعه القرعة في مواجهة ريال مدريد اليوم.

وتقابل ريال مدريد مع ديبورتيفو الكويانو في 4 مناسبات سابقة في كأس ملك إسبانيا، وكانت الأولى والثانية في عام 1946 عندما فاز النادي الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما كان اللقاء الثاني والثالث في 2012 وانتصر المرينجي ايضًا بنتيجة (7-1) بمجموع المباراتين.

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ريال مدريد 1-2 ديبورتيفو الكويانو

????️ملعب الكوياو (إلكوي – اسبانيا)

????كأس ملك اسبانيا (دور 32)

انتهت

تشكيلة ريال مدريد الأساسية: أندري لونين – ألفارو أودريوزلا – إيدير ميليتاو – جارسيا شيست – مارسيلو – فيدريكو فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – إيسكو – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور.

تشكيلة ديبورتيفو الكويانو الأساسية: خوسيه خوان فيجويرس – بابلو كاربونيل – راؤول جونزاليس – بريمي فريز – جوردان سانشيز – لوبيز أنخيل – خوانان كاسانوفا – جوناثان نيجويز – ألبيرتو روبيو – جونا – مراد الغيزواني.

⌚20:00 GMT | بداية المباراة..

’32 ????بطاقة صفراء على مهاجم فريق ديبورتيفو الكويانو “جوردان سانشيز”.

’34 ????لاعب خط وسط الكويانو “خوانان كاسانوفا” يتلقى بطاقة صفراء.

’45⚽ جوووووووووول – إيدير ميليتاو يفتتح التسجيل لريال مدريد برأسية قوية.

– إيدير ميليتاو يفتتح التسجيل لريال مدريد برأسية قوية. ’45 قصة الهدف | مارسيلو أرسل عرضية من الجهة اليسرى تصل على رأس ميليتاو الذي ضربها بقوة في المرمى.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

احصائيات الشوط الأول.

7 تسديدات لريال مدريد منهم 4 على المرمى، في المقابل لم يسدد فريق ديبورتيفو الكويانو ولا تسديدة على المرمى.

ريال مدريد استحوذ على الكرة بنسبة 57% مقابل 43% لفريق ديبورتيفو الكويانو.

الشوط الثاني

’45 بداية الشوط الثاني دون تغييرات في تشكيلة الفريقين.

’58????بطاقة صفراء على مهاجم ريال مدريد “ماريانو دياز”.

’60 ثلاث تبديلات دفعة واحدة لفريق ديبورتيفو الكويانو..

’60 ????خروج جوردان سانشيز ودخول جولي.

’60 ????وخروج جونا ودخول خوسيه سولبيس.

’60 ????وخروج بابلو كاربونيل ودخول جوجي مولتو.

’67 ????التبديل الاول لريال مدريد بخروج ماريانو دياز ودخول كريم بنزيمة.

’70 ريال مدريد ما زال متقدم في النتيجة بهدف دون رد.

’72 ????التبديل الرابع لفريق الكويانو بخروج ألبيرتو روبيو ودخول رومان لوبيز.

’77 ????بطاقة صفراء على لاعب ريال مدريد ألفارو أودريوزولا.

’78 ????التبديل الخامس والأخير لكويانو بخروج جوناثان نيجويز ودخول دياكاتي.

’80 ⚽ جوووووووووول – هدف التعادل لفريق ديبورتيفو الكويانو عن طريق المدافع خوسيه سولبيس!

– هدف التعادل لفريق ديبورتيفو الكويانو عن طريق المدافع خوسيه سولبيس! ’80 قصة الهدف | ضربة ركنية من جهة اليسار نفذها رومان لوبيز بيمناه داخل منطقة الست ياردات لتمر من الجميع وتذهب إلى سولبيس على القائم البعيد ليودعها في الشباك بسهولة.

’81 الكويانو يُحرج ريال مدريد، وزيدان بشكل خاص الذي ظهرت على ملامحه الصدمة بعد تلقي الهدف.

’82 زيدان لم يلتفت إلى دكة البدلاء وظل يشاهد الاحتفالات الجنونية للاعبو فريق ديبورتيفو الكويانو.

’85 اوووووووه لوكاس فاسكيز كاد يسجل هدف التقدم الثاني لريال مدريد برأسية متقنة ولكن حارس المرمى يتألق ويبعدها.

’86 ريال مدريد يكثف ضغطه وهجماته من أجل تدارك الموقف وتسجيل هدف الانتصار.

’90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+5 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في انتظار الأشواط الإضافية.

الشوط الاضافي الأول

’91 ????التبديل الثالث لريال مدريد مع بداية الشوط بخروج فينيسيوس جونيور ودخول ماركو أسينسيو.

’96 ريال مدريد يجد صعوبة في الوصول لمرمى الكويانو!

’99 زيدان يجري تبديلان دفعة واحدة في هذه اللحظات..

’99???? خروج ألفارو أودريوزولا ودخول إيدين هازارد.

’99???? وخروج إيسكو ودخول توني كروس.

‘103 ????بطاقة صفراء على مهاجم الكويانو رومان لوبيز.

‘105 صافرة نهاية الشوط الاضافي الاول وما زال التعادل الإيجابي قائم.

الشوط الاضافي الثاني

‘106 ????الكويانو يجري تبديل مع بداية الشوط بخروج المهاجم المغربي مراد الغيزواني ودخول خافير أنطون.

‘109???????? لاعب الكويانو رومان لوبيز يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويطرد في هذه اللحظات بعد تدخل قوي على كاسيميرو.

‘110 علامة إستفهام كبيرة حول اداء إيدين هازارد حتى الآن مع ريال مدريد عمومًا، واليوم بشكلٍ خاص.. فمنذ دخوله لم يفعل اي شيء يذكر!

‘111 مارسيلو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خوسيه خوان ببراعة.

‘105 ⚽ جوووووووووول – ديبورتيفو الكويانو يسجل الهدف الثاني عن طريق خوانان كاسانوفا بعد هجمة مرتدة سريعة!

– ديبورتيفو الكويانو يسجل الهدف الثاني عن طريق خوانان كاسانوفا بعد هجمة مرتدة سريعة! ‘120+2 صافرة نهاية المباراة بتأهل تاريخي لفريق ديبورتيفو الكويانو إلى دور 16 على حساب ريال مدريد.

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