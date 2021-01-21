اسماعيل بن ناصر يزعج جمهور ميلان قبل ديربي لومبارديا أمام اتلانتا

يخوض فريق إيه سي ميلان السبت المقبل، مواجهة صعبة ضد جاره أتالانتا، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لتحقيق فوز جديد يدعم به صدارته للدوري الإيطالي، حيث يعتلي الروسونيري الترتيب بـ43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط من ملاحقه المباشر وغريمه المحلي إنتر ميلانو.

وكشف ميلان عن موقف النجم الجزائري “إسماعيل بن ناصر” من المشاركة في مواجهة أتالانتا، حيث أكد عبر موقعه الالكتروني الرسمي، أن الأخير تدرب اليوم الأربعاء رفقة مدرب الأحمال فقط، بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية.

وبناء على ذلك، تبدو مشاركة بن ناصر في ديربي لومبارديا مستبعدة إلى حد بعيد، ما لم يقرر المدير الفني للميلان، ستيفانو بيولي المجازفة بالنجم الجزائري ولو لعدة دقائق.

ولم يشارك بن ناصر مع ميلان منذ مواجهة بارما، في 13 ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، حيث تغيب النجم الجزائري عن آخر 7 مباريات لعبها الروسونيري في الكالتشيو.

ونجح ميلان إلى حد كبير في تفادي تأثير غياب صاحب الـ23 عامًا، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات، مقابل تعادل وخسارة.

وشارك لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، في 9 مباريات فقط خلال الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 637 دقيقة، صنع خلالها هدفين.

ويعتبر إسماعيل بن ناصر، الفائز بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2020، أحد أبرز العناصر التي يعول عليها ستيفانو بيولي في تشكيلة الميلان؛ من أجل استعادة لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 10 سنوات.