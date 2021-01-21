بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في كأس السوبر الايطالي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس السوبر الايطالي بين “يوفنتوس ونابولي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021.

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، وننقلها لكم بشكل حصري من خلال موقع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، كما تذاع على قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة على القمر الصناعي هوت بيرد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء الحكم الايطالي “باولو فاليري”.

سيستضيف ملعب “مابي” بمدينة ريجيو نيل إيميليا نسخة 2020 من كأس السوبر الايطالي بين “يوفنتوس ونابولي”، اللذان يواجهان بعضهما البعض في هذه المسابقة للمرة الثانية على مدى السنوات التسع الماضية، وفاز كل منهما باللقب مرة على حساب الآخر.

ويتطلع مدرب نابولي “جينارو جاتوزو” إلى تحقيق ثاني ألقابه مع فريق الجنوب بعد تحقيقه كأس إيطاليا الموسم الماضي، فيما يتطلع “أندريا بيرلو” إلى الفوز بالبطولة الأولى له كمدرب للبيانكونيري.

ويمثل هذا النهائي المشاركة التاسعة على التوالي و16 في المجمل لحامل لقب الدوري الايطالي “يوفنتوس“، الذي نجح في تحقيق اللقب 4 مرات خلال تلك السنوات.

وبشكلٍ عام يتصدر يوفنتوس سجل بطولات كأس السوبر الايطالي برصيد 8 ألقاب، وحقق آخر لقب له في عام 2018 على حساب “ميلان” الذي حقق اللقب 7 مرات، ويأتي من بعدهما “الانتر ولاتسيو” بخمسة ألقاب، وفي المرتبة الخامسة يأتي “نابولي” مناصفة مع روما بلقبين في رصيدهما.

يوفنتوس 2-0 نابولي

???? ملعب مابي (ريجيو إميليا)

???? كأس السوبر الايطالي

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة كأس السوبر الايطالي بين يوفنتوس ونابولي على ملعب مابي في ريجيو إميليا.

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???? أصحبكم على مدار الدقائق التالية وحتى منتصف الليل “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

☑️ تشكيلة يوفنتوس الاساسية: تشيزني – دانيلو – كيليني – بونوتشي – كوادرادو – آرثر ميلو – بينتانكور – مكيني – كييزا – كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

تشيزني – دانيلو – كيليني – بونوتشي – كوادرادو – آرثر ميلو – بينتانكور – مكيني – كييزا – كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو. ☑️ تشكيلة نابولي الاساسية: أوسبينا – ماريو روي – خاليدو كوليبالي – مانولاس – دي لورينزو – ديمي – باكايوكو – إنسيني – زيلينسكي – لورينزو انسيني – بيتانجا.

الشوط الأول

10″ ضغط شرس من يوفنتوس في أول عشر دقائق لمحاولة إنهاء المباراة مُبكرًا.. الفريق حصل على ركنتين لم يحسن استثمارهما.

16″ ويستون كيني يفشل في استغلال فرصة سانحة لاختراق دفاعات نابولي باستلام غاية في السوء، لتذهب كرته خارج الملعب..

18″ عرضية سيئة من دانيلو داخل منطقة جزاء نابولي، شتتها الدفاع دون مشاكل لتذهب ركنية..

21″ إنسيني ينفذ ركلة حرة مباشرة بكل سهولة في يد حارس يوفنتوس تشيزني..

26″ كوادرادو يرسل تمريرة طولية على أمل أن يصطادها رونالدو لكنها تجد يد دافيد أوسبينا سهلة للغاية….

29″ أوووووووووووووووووه…يا له من تصد مذهل من تشيزني لتصويبة لوزانو..

30″ مر نصف الوقت ، واللعب حرفيًا “تعاوني” بين الطرفين..

40″ أوووووووووه…أول فرصة حقيقية في المباراة ليوفنتوس، تصويبة قوية من رونالدو تفتقد التركيز ذهبت فوق المقص الأيسر لدافيد أوسبينا بحوالي 4 أو 5 ياردات .. بعيدة يا دون!

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي..

⏰ إلى الاستراحة

الشوط الثاني

45″ التغيير الأول في المباراة بنزول بيرنارديسكي بدلاً من كييزا في تشكيلة يوفنتوس.

46″ صافرة بداية الشوط الثاني..

47″ أوووووووووووووووووووه…مكيني يرسل عرضية جميلة من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء نابولي، لكن بيرنارديسكي يفشل في استقبالها لتمر نحو كولوفيسكي الذي حولها بلمسة واحدة بتسديدة بطيئة وجدها الحارس أوسبينا.. هذه تعد اقرب فرصة لليوفي في المباراة ككل حتى الآن.

63″ أوووووووووووووووه…عرضية مذهلة من رونالدو داخل منطقة الستة ياردات يشتتها المدافع اليوناني مالوناس بشكل سيء جدًا، كاد يسجل بالخطأ في مرماه، ولحسن حظه الكرة انحرفت وذهبت ركنية..

64″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول ..رونالدو يفتتح أهداف المباراة بمتابعة جميلة لكرة عرضية من ركنية ارتطمت في ظهر باكايوكو لتذهب إلى رونالدو على خط الستة ياردات ليضعها بلمسة واحدة في الشباك بكل ما لديه من قوة.. هدف رائع للدون بعد توقع مثالي للهفوة الدفاعية.

..رونالدو يفتتح أهداف المباراة بمتابعة جميلة لكرة عرضية من ركنية ارتطمت في ظهر باكايوكو لتذهب إلى رونالدو على خط الستة ياردات ليضعها بلمسة واحدة في الشباك بكل ما لديه من قوة.. هدف رائع للدون بعد توقع مثالي للهفوة الدفاعية. 77″ ???? مطالبات باحتساب ركلة جزاء من لاعبي نابولي بعد تعرض “ميرتينز” للعرقلة داخل المنطقة من مكيني.. اعتراضات شرسة من جاتوزو..

79″ ???? الحكم يقرر الذهاب إلى تقنية الفار لتفقد اللعبة..

79″ ???? أووووووووه..ركلة جزاء صحيحة!! نابولي لديه الفرصة الآن، ولا اعتراضات من لاعبي اليوفي..

80″ ❌ ⚽️ أووووووووووووووه….ضااااااااااعت!!! إنسيني يسدد بباطن القدم اليمنى جوار القائم الأيمن لتشيزني الذي قفز على اليسار!! ضاعت ركلة الجزاء..

80″ ✋ إنسيني يعتذر لزملائه على إهدار ركلة الجزاء.. لكن بماذا يفيد الاعتذار الآن؟ المباراة لم يتبق عليها سوى 10 دقائق فقط.

82″ بيرلو يتحرك لتحسين أداء فريقه ..

82″ ???? تغييران دفعة واحدة لليوفي بنزول “موراتا وآدريان رابيو” بدلاً من كولوسيفسكي وبينتانكور.

93″ أوووووووووووووووووووووووووووه…تشيزني يُبعد تسديدة خطيرة بالقدم لإنسيني داخل منطقة الجزاء.. على طريقة حراس كرة اليد!! تشيزني أزاح الكرة في اللحظة الأخيرة قبل خط المرمى..

95″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول …يوفنتوس يسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الثانية الأخيرة من المباراة عن طريق البديل “آلفارو موراتا” بمتابعة جميلة لعرضية كوادرادو الذي انطلق بأقصى سرعة من منتصف الملعب لينفرد ثم يمرر بالقدم اليسرى إلى موراتا في اليمين ليضعها الاسباني بلمسة واحدة في المرمى..

…يوفنتوس يسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الثانية الأخيرة من المباراة عن طريق البديل “آلفارو موراتا” بمتابعة جميلة لعرضية كوادرادو الذي انطلق بأقصى سرعة من منتصف الملعب لينفرد ثم يمرر بالقدم اليسرى إلى موراتا في اليمين ليضعها الاسباني بلمسة واحدة في المرمى.. 95″ صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 2-0.

هذا اللقب هو رقم 9 لفريق يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الايطالي

توج يوفنتوس بالكأس أعوام (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 , 2018, 2020).

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