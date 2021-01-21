بث مباشر | مشاهدة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب “كرافين كوتاج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

بشكل مقلق لم يسجل فولهام في آخر 3 مباريات خاضها على أرضه كرافين كوتاج، وآخرها كان أمام “تشيلسي” في الجولة الماضية وخسر بنتيجة (1-0)، فيما تعادل سلبًا أمام “ساوثامبتون وبرايتون”.

ولم يتذوق فولهام طعم الانتصار في آخر 7 مباريات في الدوري الانجليزي، تعادل في 5، وخسر في مباراتين، ويقبع في أولى مراكز منطقة الهبوط وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “بيرنلي”.

في المقابل، عجز خط هجوم مانشستر يونايتد الذي يسجل أهدافًا بمتوسط 2.75 في المباراة الواحدة خارج ملعبه في الوصول لشباك “ليفربول” على ملعب آنفيلد في الجولة الماضية ليخرج بتعادل سلبي، وعلى الرغم من ذلك لم يفقد الصدارة بعد انتهاء نتائج الجولة.

ويتطلع مانشستر يونايتد اليوم إلى تحقيق الفوز على فولهام من أجل إستعادة الصدارة التي يحتلها “ليستر سيتي” في الوقت الحالي بعد فوزه أمس علي “تشيلسي” لحساب الجولة الحالية.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم

..