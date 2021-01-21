بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب “كرافين كوتاج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

بشكل مقلق لم يسجل فولهام في آخر 3 مباريات خاضها على أرضه كرافين كوتاج، وآخرها كان أمام “تشيلسي” في الجولة الماضية وخسر بنتيجة (1-0)، فيما تعادل سلبًا أمام “ساوثامبتون وبرايتون”.

ولم يتذوق فولهام طعم الانتصار في آخر 7 مباريات في الدوري الانجليزي، تعادل في 5، وخسر في مباراتين، ويقبع في أولى مراكز منطقة الهبوط وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “بيرنلي”.

في المقابل، عجز خط هجوم مانشستر يونايتد الذي يسجل أهدافًا بمتوسط 2.75 في المباراة الواحدة خارج ملعبه في الوصول لشباك “ليفربول” على ملعب آنفيلد في الجولة الماضية ليخرج بتعادل سلبي، وعلى الرغم من ذلك لم يفقد الصدارة بعد انتهاء نتائج الجولة.

ويتطلع مانشستر يونايتد اليوم إلى تحقيق الفوز على فولهام من أجل إستعادة الصدارة التي يحتلها “ليستر سيتي” في الوقت الحالي بعد فوزه أمس علي “تشيلسي” لحساب الجولة الحالية.

فولهام 1-2 مانشستر يونايتد

???? ملعب كرافن كوتيج

???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 18)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي ، الجولة 18 ، على ملعب كرافن كوتيج غرب مدينة لندن.

تشكيلة فولهام الاساسية: آريولا – أدارابيو – أندرسين – آنيا – تيتي – ريد – زامبو أنجوسيا – بريان – لوكمان – لوفتوس تشيك – كافاليرو.

تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية: دي خيا – لوك شو – هاري ماجواير – إيريك بايي – وان بيساكا – بول بوجبا – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – ماسون جرينوود – إدينسون كافاني.

5″ ⚽️ فولهام يتقدم 1-0 – لوكمان . (انفراد بعد حصوله على اسيست كرة طولية من زامبو آندري فرانك)

21″ ⚽️ مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 – إدينسون كافاني (متابعة لتشتيت خاطيء من الدفاع لكرة عرضية)

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1/1

65″ ⚽️ مانشستر يونايتد يتقدم 1-2 – بول بوجبا (تسديدة صاروخية)

انتهت بفوز مانشستر يونايتد 1-2.

مانشستر يونايتد يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.

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