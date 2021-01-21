فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “مانشستر سيتي واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب “الاتحاد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”.

اعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه أستون فيلا.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حافظ على انتفاضته في البريميرليج، بتحقيق انتصاره السادس على التوالي، إلى 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، الذي ربما ينفرد بالصدارة حال فوزه على مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 79، ليحرز نجمه البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الأول، فيما تكفل الألماني إيلكاي جوندوجان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومازالت الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي للانفراد بالصدارة بصورة دائما، لاسيما وأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

نقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وواصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الانجليزي خلال الفترة الماضية، حيث لم يتعرض للخسارة في آحر 9 مباريات، تعادل في 2، وفاز في 7 مناسبات آخرها في الجولة الماضية عندما تغلب على “كريستال بالاس”.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 50% من مبارياته هذا الموسم وهي النسبة الأعلى من بين كل أندية الدوري، حيث تلقت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل 29 هدف.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم السيتي “سيلفا”

هدف السيتي الثاني “جوندوجان” من ضربة جزاء

..