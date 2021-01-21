بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي واستون فيلا على ملعب “الاتحاد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الانجليزي خلال الفترة الماضية، حيث لم يتعرض للخسارة في آحر 9 مباريات، تعادل في 2، وفاز في 7 مناسبات آخرها في الجولة الماضية عندما تغلب على “كريستال بالاس”.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 50% من مبارياته هذا الموسم وهي النسبة الأعلى من بين كل أندية الدوري، حيث تلقت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل 29 هدف.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الثاني “مانشستر يونايتد” الذي يواجه “فولهام” الليلة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “ليستر سيتي” والفائز أمس على حساب “تشيلسي”.

في المقابل، تعرض استون فيلا للخسارة في مباراته الأخيرة في الدوري الانجليزي أمام “مانشستر يونايتد” وتعادل قبل ذلك مع “تشيلسي”.

ويقبع استون فيلا في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام “توتنهام وإيفرتون”، وكان انتشار فيروس كورونا داخل أروقة الفيلانز هو سبب تأجيل تلك المواجهتين.

مانشستر سيتي 2-0 استون فيلا

الدوري الانجليزي (مؤجلات الجولة الأولى)

ملعب الاتحاد

انتهت

تشكيلة مانشستر سيتي / إيدرسون – كانسيلو – دياز – ستونز – كايل والكر – جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين – فودين – برناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج.

تشكيلة استون فيلا / مارتينيز – تارجت – تيرون منغس – كونسا – كاش – جون ماكجين – دوجلاس لويز – جاك جريليش – باركلي – برتراند تراوري – أولي واتكينز.

أحداث المباراة

79″ مانشستر سيتي يتقدم بالهدف الاول فى الدقيقة عبر لاعبه البرتغالي “برناردو سيلفا” – من صناعة الاسباني “رودري”

89″ جوندوجان يعزز تقدم السيتي بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حافظ على انتفاضته في البريميرليج، بتحقيق انتصاره السادس على التوالي، إلى 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، الذي ربما ينفرد بالصدارة حال فوزه على مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

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