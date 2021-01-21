فيديو يوتيوب | شاهد اهداف النصر والوحدة في الدوري السعودي “بيتي يقود العالمي لانتصار ثمين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “النصر والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

قاد بيتي مارتينيز فريقه النصر لفوز ثمين امام ضيفه الوحدة 3-1، ليواصل العالمي صحوته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي، إلى 20 نقطة في المركز السابعة، معوضا بدايته الباهتة في البطولة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم الوحدة بهدف مباغت حمل توقيع لويس جوستافو في الدقيقة الخامسة، غير أن فرحته بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز جونزالو مارتينيز هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثامنة.

حافظ النصر على تفوقه في باقي فترات المباراة، حيث أحرز بيتروس ماثيوس الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(العالمي) في الدقيقة 67، قبل أن يهز اللاعب ذاته الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

نقل بث المباشر مباراة “النصر والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

واقيمت مواجهة النصر والوحدة على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، بإدارة من الحكم السعودي “ماجد الشمراني”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

ويسير نادي النصر في سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ حقق 5 انتصارات من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في مباراة واحدة، ليبتعد عن منطقة الهبوط التي ظل يقبع فيها لأكثر من 9 جولات.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الوحدة “جوستافو”

هدف تعادل النصر “مارتينيو”

هدف النصر الثاني “بيتروس” 2-1

هدف النصر الثالث “بيتروس” من ضربة جزاء

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