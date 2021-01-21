بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة النصر والوحدة على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، بإدارة من الحكم السعودي “ماجد الشمراني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

يسير نادي النصر في سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في مباراة واحدة، ليبتعد عن منطقة الهبوط التي ظل يقبع فيها لأكثر من 9 جولات.

ويتواجد النصر في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم على الوحدة سيرتقي إلى المركز السابع، وسجل لاعبو العالمي 19 هدف، واهتزت شباكه 18 مرة.

على الجانب الآخر، يمر نادي الوحدة بفترة رائعة حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات على التوالي، وتعادل في اخر مباراتين.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السادس “الاتفاق” الذي انتصر على “الرائد” لحساب الجولة الحالية، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الخامس “التعاون” الذي يخوض مواجهة صعبة اليوم أمام المتصدر “الهلال”.

النصر 3-1 الوحدة

الدوري السعودي (الجولة 14)

ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)

انتهت

تفاصيل المباراة

تشكيلة النصر / برادلي جونز – سلطان الغنام – عبدالاله العمري – مايكون – عبدالرحمن العبيد – بيتروس – على الحسن – عبدالمجيد الصليهم – نور الدين امرابط – بيني مارتينيز – رائد الغامدي.

تشكيلة الوحدة / عبدالله المويشير – نور الرشيدي – عبدالله الحافظ – حمد الجيزاوي – وليد باخشوين – انسيلمو – ديمتري – جوستافو – هيرناني – يوسف نياكاتي.

الشوط الاول

5″ هدف تقدم الوحدة عن طريق “جوستافو” – صناعة “يوسف نياكاتي”

8″ هدف التعادل للنصر عبر “بيتي مارتينيز” من ضربة حرة مباشرة

27″ تبديل اضطراري للنصر – خروج (مارتينيز) بداعي الاصابة ونزول (خالد الغنام)

نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1

الشوط الثاني

68″ الهدف الثاني للنصر عن طريق البرازيلي “بيتروس” – صناعة “رائد الغامدي”

87″ بيتروس يسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنصر من شربة جزاء

نهاية المباراة بفوز النصر 3-1، ليرفع رصيده الى النقطة 20 فى المركز السابع بجدول الترتيب، بفارق الاهداف عن الوحدة الذي توقف رصيده عند 20 نقطة فى المركز الثامن.

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