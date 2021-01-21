فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة السد والخور فى الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة السد والخور فى الدوري القطري، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 20 يناير 2021، بالدولة الخامسة عشر.

عزز السد صدارته لترتيب جدول دوري نجوم قطر (الدوري القطري)، عقب فوزه الساحق 7 / صفر على ضيفه الخور.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الغرافة 2 / 1 على الخريطيات، فيما تعادل السيلية مع الأهلي بدون أهداف.

وارتفع رصيد السد، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري القطري إلى 41 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الدحيل (حامل اللقب).

في المقابل، تجمد رصيد الخور عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر (قبل الأخير).

أحرز النجم الجزائري بغداد بونجاح الهدفين الأول والثاني للسد في الدقيقتين السابعة و33، ثم أضاف رودريجو تاباتا الهدف الثالث في الدقيقة 36.

أحرز النجم الإسباني سانتي كازورلا الهدف الرابع للسد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ليعود بعدها تاباتا ويهز الشباك مجددا، عقب تسجيله الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 48 و57، ثم اختتم علي أسد الله مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 71.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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