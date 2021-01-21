بث مباشر | شاهد يوفنتوس ونابولي في كأس السوبر الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس السوبر الايطالي بين “يوفنتوس ونابولي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021.

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، وننقلها لكم بشكل حصري من خلال موقع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، كما تذاع على قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة على القمر الصناعي هوت بيرد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء الحكم الايطالي “باولو فاليري”.

سيستضيف ملعب “مابي” بمدينة ريجيو نيل إيميليا نسخة 2020 من كأس السوبر الايطالي بين “يوفنتوس ونابولي”، اللذان يواجهان بعضهما البعض في هذه المسابقة للمرة الثانية على مدى السنوات التسع الماضية، وفاز كل منهما باللقب مرة على حساب الآخر.

ويتطلع مدرب نابولي “جينارو جاتوزو” إلى تحقيق ثاني ألقابه مع فريق الجنوب بعد تحقيقه كأس إيطاليا الموسم الماضي، فيما يتطلع “أندريا بيرلو” إلى الفوز بالبطولة الأولى له كمدرب للبيانكونيري.

ويمثل هذا النهائي المشاركة التاسعة على التوالي و16 في المجمل لحامل لقب الدوري الايطالي “يوفنتوس“، الذي نجح في تحقيق اللقب 4 مرات خلال تلك السنوات.

وبشكلٍ عام يتصدر يوفنتوس سجل بطولات كأس السوبر الايطالي برصيد 8 ألقاب، وحقق آخر لقب له في عام 2018 على حساب “ميلان” الذي حقق اللقب 7 مرات، ويأتي من بعدهما “الانتر ولاتسيو” بخمسة ألقاب، وفي المرتبة الخامسة يأتي “نابولي” مناصفة مع روما بلقبين في رصيدهما.

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