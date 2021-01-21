كلوب يهدد محمد صلاح بالدكة في مباراة ليفربول القادمة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب يخطط للإطاحة بنجم الفريق، محمد صلاح من التشكيل الأساسي أمام بيرنلي غدًا.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي غدًا الخميس على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحرز صلاح أي أهداف خلال الأربع جولات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يغيب النجم المصري عن التهديف بالبريميرليج منذ 19 ديسمبر الماضي أمام كريستال بالاس، عندما سجل هدفين وصنع آخر، وقاد الريدز لفوز ضخم على الفريق الملقب بالنسور بنتيجة (7-2).

ووفقًا لصحيفة “صدى ليفربول” البريطانية، فإن يورجن كلوب يدرس تغيير هجوم الفريق، خاصة مع الصيام التهديفي الذي يعاني منه الريدز خلال الجولات الأخيرة.

حيث يدرك المدرب الألماني جيدًا، أن هجوم الفريق لا يمر بأفضل لحظاته، بعد الغياب عن التسجيل في الثلاث مباريات الأخيرة، وهو رقم سلبي لم يحققه ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2005.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن كلوب قد يضحي بصلاح خارج التشكيلة الأساسية، خاصة وأن النجم المصري بعيدًا عن مستواه، بعدما قارن المدرب الألماني بين أرقامه وأرقام الثنائي: البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

ويفضل كلوب التضحية بصلاح، وذلك بعد مراجعة أرقام فيرمينو وماني، حيث يرى مدرب دورتموند السابق، أن النجم المصري سجله التهديفي هذا الموسم تراجع، ورغم أنه هداف الفريق الموسم الحالي بـ17 هدفًا)، إلا أنه سجل 6 منها من ركلات جزاء.

كما يرى كلوب أن فيرمينو، كان الأفضل في المباريات الأخيرة رغم ابتعاد ليفربول عن تسجيل الأهداف، وذلك بعدما صنع النجم البرازيلي 6 فرص للتسجيل، لكن أهدرها صلاح وماني.

ويدرس المدرب البالغ من العمر 53 عامًا، الدفع بالياباني تاكومي مينامينو مكان صلاح المحتمل إجلاسه على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم أربعة تمريرات حاسمة، وهو هداف الفريق خلال الموسم الحالي 2020/21، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، النجم السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوجو جوتا (الغائب للإصابة)، حيث سجل كل منهما تسعة أهداف.