السوق السعودي | إدارة الأهلي تصفع ساريتش بقرار صادم!

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الاهلي السعودي تنوي إسقاط اللاعب البوسني، ألفيس ساريتش، من قائمة الفريق خلال الفترة الشتوية الجارية، للمرة الثانية في الموسم الجاري، نتيجة إصابته.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الجزيرة” السعودية فإن لاعب الاهلي بحاجة إلى ثلاثة أسابيع من العلاج والتأهيل حتى يعود إلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، التي يدخل على إثرها المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وأضافت “إدارة الاهلي تواصلت مع ساريتش وأبلغته نيتها بإسقاط اسمه، وإعادة تسجيله في قائمة الفريق في الموسم المقبل بعد أن تكتمل جاهزيته تمامًا”.

وتعرض محترف الاهلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في نهاية الموسم الماضي، واتفق مع ناديه على إسقاط اسمه من الكشوفات، وتوقيع اتفاقية أخرى في آخر يوم من فترة التسجيل الصيفية، تقضي بعودته إلى الفريق في الفترة الشتوية.

جدير بالذكر أن الاهلي فاز بالأمس على ضيفه أبها بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده للنقطة 26 في المركز الثالث بالتساوي مع الشباب الوصيف والهلال المتصدر.