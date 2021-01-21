بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاربعاء 20 يناير، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”، بين فرنسا والجزائر.

تقام مباراة فرنسا والجزائر في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس المصرية بالاضافة إلى قناة شبكة we للاتصالات المصرية على يوتيوب.

وترشح منتخب الجزائر لكرة اليد إلى المجموعة 3 في المرحلة الأساسية بعد نجاحه في خط مركز من مراكز أفضل ثالث بدور المجموعات الأول.

وجمع منتخب الجزائر نقطتين من المجموعة السادسة بعد فوزه على المغرب في الافتتاح، قبل أن يخسر بفروقات ضئيلة أمام البرتغال وأيسلندا، ليبلغ المرحلة التالية بفارق الأهداف عن منتخبات استقبلت أهداف أكثر منه مثل البحرين واليابان وأوروجواي.

وتضم المجموعة الثالثة من المرحلة الأساسية منتخبات فرنسا والجزائر والنرويج وسويسرا.

وسيلعب المنتخب الجزائري أمام النرويج يوم الجمعة 22 يناير، وبعد يومين سيلاقي سويسرا على نفس ملعب مباراة اليوم “صالة الدكتور حسن مصطفى”.

الجزائر 26-29 فرنسا

???? صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر (القاهرة)

???? كأس العالم لكرة اليد 2021 (الدور الثاني – الجولة الأولى في المجموعة 3 المرحلة الأساسية)

انتهت

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