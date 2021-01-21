داني إنجز لم يكتف بالهدف، ويود مواصلة الانتقام من ليفربول!

يرغب مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي “داني إنجز” في الرحيل عن صفوف الفريق، وعدم تجديد عقده مع النادي الملقب بالقديسين.

وينتهي عقد إنجز (28 عامًا) مع ساوثهامبتون في يونيو 2022، وسط محاولات من النادي الإنجليزي للحفاظ على هدافه لأطول فترة ممكنة.

حيث زعمت تقارير صحفية بريطانية، أن لاعب ليفربول السابق متردد بشأن تمديد عقده مع ساوثهامبتون، الذي ينتهي في غضون 18 شهرًا.

وقدمت إدارة ساوثهامبتون عرضًا جديدًا لإنجز خلال الفترة الماضية، سيجعله أعلى اللاعبين أجرًا بالنادي، ولكن الدولي الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية: “لا يريد داني إنجز الاستمرار مع ساوثهامبتون؛ لرغبته في الانتقال لمستوى أعلى واللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا”.

كما أكدت الصحيفة البريطانية الموثوقة، أن لاعب بيرنلي السابق يرحب كثيرًا بفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث سيوافق على الفور في حالة تقدم الشياطين الحمر بعرض لضمه.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام توتنهام هوتسبير الكبير بالتعاقد مع إنجز؛ حيث سبق وأن حاول مدرب السبيرز “جوزيه مورينيو” ضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه فشل بسبب عدم مشاركة الفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وهو ما يشير إلى أفضلية مانشستر يونايتد، نظرًا لاعتبار الشياطين الحمر أحد المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وتواجده ضمن المربع الذهبي (الثاني حاليًا) سيتيح له فرصة التعاقد مع إنجز.

وسجل إنجز 7 أهداف في 13 مباراة مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان آخر أهدافه في شباك فريقه السابق ليفربول، لكنه يغيب منذ تلك المباراة (4 يناير) بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

كما تألق الهداف الإنجليزي مع ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 22 هدفًا. وذلك بعد انضمامه من صفوف ليفربول في صيف 2019، نظير 20 مليون جنيه إسترليني.