قالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز إنها اتفقت على إجراء الفرق تبديلات إضافية دائمة على سبيل التجربة في حالات الإصابة بارتجاج وذلك عقب اجتماع للمساهمين اليوم الأربعاء. ويأتي القرار بعد أن أعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر لإجراء تجارب “تغييرات الارتجاج” الشهر الماضي. وستسمح البروتوكولات للفرق بإجراء تبديلين إضافيين بحد أقصى في المباراة عند حدوث إصابات الرأس. وتسمح التجربة بتبديل إضافي في حالات الارتجاج بغض النظر عن عدد التغييرات التي أجراها الفريق. وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) أنه سيختبر إجراء الفرق تغييرات إضافية خلال مباريات كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار رسمي من رابطة الدوري الانجليزي بتجربة تغييرات الارتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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