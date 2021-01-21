الدوري السعودي | ما سر نجاح كاريلي مع الاتحاد؟

أدلى مدرب اللياقة البدنية في نادي الاتحاد، فالمير كروز، بتصريحات لموقع “تيرا” البرازيلي، كشف من خلالها عن موعد نهائي بطولة دوري محمد السادس للأندية “البطولة العربية”، ضد نادي الرجاء المغربي.
بالاضافة إلى التحدث عن سر نجاح المدير الفني للفريق “فابيو كاريلي” وكيف حول اتحاد جدة من فريق ينافس على البقاء لفريق ينافس على البطولة في غضون سنة واحدة.
وقال كروز في تصريحاته “الاتحاد سيقاتل من أجل حجز مقعد بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى الهدف الأقرب حاليًا وهو التتويج بالبطولة العربية، حيث نخوض المباراة النهائية يوم 7 فبراير المقبل في المغرب”.
وأضاف “وصلنا إلى السعودية، بعد تجارب مع ثقافات مختلفة في اليابان وتركيا، الخطوة الجديدة “كانت سلسة، ووجود 3 لاعبين برازيليين في الاتحاد ساعد الجهاز الفني كثيرًا في النجاح في عمله، لأننا كنا في حاجة لاتصال مباشر لنقل أفكارنا للفريق”.
مساعد مدرب الاتحاد أوضح أن المدير الفني، فابيو كاريلي، وافق على العمل مع فريق كان يكافح في المواسم الأخيرة، للنجاة من الهبوط، لأنه أراد خوض تجربة جديدة.
وأنهى بقوله “أسهم في نجاح التفاوض رغبة إدارة النادي في الاستعانة بكاريلي، الجهاز الفني نجح بشكل كبير في مهمته، بعد أن استطاع اللاعبون أن يفهموا المنهجية الفنية التي رسمها للفريق”.
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