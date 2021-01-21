الدوري المصري | الأهلي كامل العدد أمام المقاولون العرب بعد سلبية المسحة

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول مواجهة المقاولون العرب غدًا الخميس في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للأهلي إن مسحة جميع اللاعبين جاءت سلبية.

وأضاف أنه سيتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، مشيرا إلى أن المسحة الأولي التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

يسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 42 لقبا، الذي توج باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، للعودة إلى طريق الانتصارات، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه البنك الأهلي في المرحلة الماضية.

يحتل الأهلي المركز الثاني حاليًا في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر).