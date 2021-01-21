بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وروسيا في كأس العالم لكرة اليد 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد بين منتخب مصر ومنتخب روسيا (الاتحاد الروسي لكرة اليد)، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني المسمى بـ “المرحلة الأساسية”.

وترشح المنتخب المصري إلى المجموعة الرابعة في المرحلة الأساسية بفضل تحقيقه لفوزين في دور المجموعات الأول أمام تشيلي ومقدونيا الشمالية، قبل أن يسقط رفاق أحمد الأحمر أمام السويد في ختام مباريات المجموعة السابعة بنتيجة 24/23 أول أمس الاثنين.

تنطلق مباراة مصر وروسيا مساء اليوم الاربعاء 20 يناير 2021 على أرض الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الامارات.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد “قناة أون تايم سبورتس”، القناة الأولى بصوت المعلق خالد خيري، كما تنقل في بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي وينقلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في بث مكتوب يتضمن محرزي الأهداف والتصديات والبطاقات والايقافات مع احصائيات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الاتحاد الروسي انتصر في مباراتين بدور المجموعات الأول (المجموعة الثامنة) أمام سلوفينيا وكوريا الجنوبية، وتعادل في الافتتاح أمام روسيا البيضاء 32/32.

وسيبدأ منتخب مصر تحدياته الثلاث في المجموعة 4 خلال المرحلة الأساسية بمواجهة المنتخب الروسي، والذي يشارك في نسخة 2021 من مونديال كرة اليد باسم الاتحاد الروسي لكرة اليد بسبب العقوبات المفروضة على البلاد من قبل “الوادا”.

وفي الجولة الثانية من المجموعة 4 في المرحلة الأساسية، ستواجه مصر منتخب روسيا البيضاء يوم الجمعة 22 يناير، وبعدها بيومين (الأحد 24 يناير) ستواجه مصر منتخب سلوفينيا في الجولة الثالثة والأخيرة.

مصر 28-22 روسيا

???? الصالة المغطاه في ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

???? كأس العالم لكرة اليد 2021 (الدور الثاني – الجولة الأولى في المجموعة 4 المرحلة الأساسية)

انتهت

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