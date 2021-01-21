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مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي 

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المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد مانشستر يونايتد صدارة الممتاز من جاره سيتي بفوزه الصعب على مضيفه فولهام 2-1 الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الـ"بريميرليغ". 

وسجّل الأوروغواياني إدينسون كافاني (21) والفرنسي بول بوغبا (65) هدفي "الشياطين الحمر" في حين وقّع أديمولا لوكمان (5) هدف أصحاب الأرض. 
  

ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الـ"بريميرليغ" بينما تجمّد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة.  

وقبل ضربة بداية مباراة يونايتد وفولهام اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي مؤقتاً بفوزه على أستون فيلا بثنائية نظيفة. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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