مانشستر سيتي يهزم استون فيلا وينتزع الصدارة مؤقتاً 

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وسجّل كل من بيرناردو سيلفا (79) وإلكاي غوندوغان (90 من ركلة جزاء) الهدفين.

وبات سيتي في المركز الأول برصيد 38 نقطة متقدماً على ليستر سيتي بفارق الأهداف وبفارق نقطة على جاره مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، الذي ربما ينفرد بالصدارة حال فوزه على مضيفه فولهام في وقت لاحق من اليوم ضمن المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.