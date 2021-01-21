محمد الفلاح - يوفنتوس بطلا للسوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه

الخميس 21 يناير 2021

توج فريق يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على نابولي بهدفين نظيفين أحرزهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، وألفارو موراتا.



وأحرز رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعدما تابع عرضية زميله في مرمى نابولي.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة الأخيرة، مهديًا فريقه لقبًا جديدًا.

وحقق أندريه بيرلو أول ألقابه كمدرب مع يوفنتوس، بلقب السوبر الإيطالي مساء الأربعاء.

كما ثأر يوفنتوس لخسارة البطولة الماضية أمام نفس الفريق، فقد التقى الفريقان وجها لوجه من قبل 3 مرات في كأس السوبر الإيطالي، حيث نجح نابولي، فريق الجنوب، في التتويج باللقب مرتين مقابل مرة وحيدة لصالح ”البيانكونيري“.

وشهدت المباراة تحقيق رقم قياسي جديد للنجم رونالدو، حيث سطر ”صاروخ ماديرا“ اسمه بأحرف من ذهب كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، بعد أن وصل إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية.

ويملك رونالدو في رصيده 20 هدفا في جميع البطولات التي شارك فيها مع ”اليوفي“ هذا الموسم، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في نابولي وذلك للموسم الـ15 على التوالي.