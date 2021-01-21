شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز صعب على فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على حساب نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاربعاء، على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم فولهام عن طريق أيمولا لوكمان في الدقيقة 5، ولكن سرعان ما أدرك إدينسون كافاني التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني سجل الدولي الفرنسي بول بوجبا هدف حسم نقاط المباراة لصالح مانشستر يونايتد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 65.

بهذا الفوز يستعيد مانشستر يونايتد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما فقدها لمدة ساعتين فقط لصالح مان سيتي، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.