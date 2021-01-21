شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم لعب 8 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال اليوم منها مباراة مصر وروسيا والتى فازت فيها مصر، وأقيمت المباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تستضيف مصر الدورة 27 منها، وتتم المباريات فى 4 صالات وهي فى استاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

مصر 28 – روسيا 23 سلوفينيا 31 – مقدونيا 21 تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33 سويسرا 20 – ايسلندا 18 النمسا 36 – المغرب 22 فرنسا 29 – الجزائر 26 النرويج 29 – البرتغال 28 السويد 26 – بيلا روسيا 26