شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غراب: المباراة فرصة لتسويق المدرب المواطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي: ”الخليج 365”

أكد محمد مطر غــــراب، المحـــــــلل الكروي فـي قناة دبـــــي الريـــاضية، أن مباراة السوبر فرصــــــة لتســويق المـــــدرب المواطــــن وتأكيد دعم وجوده في المشهد الكروي الإماراتي بحكم أنها المرة الأولى التي تجمع فيها بطولة السوبر فريقين تحت قيادة مدربين مواطنين، مشيراً إلى أنه يتعين على اتحاد كرة القدم والإعلام متابعة المباراة من هذا المنظور كونها تعد مواجهة تاريخية ربما حدثت من قبل في الدوري أو كأس رئيس الدولة لكنها لم تحدث من قبل على مستوى السوبر ويجب أن يعمل الجميع على تسويق المدرب المواطن من خلال هذه المباراة.

وأضاف: البطولة بالنسبة لشباب الأهلي مهمة جداً لأنها ستعوضه عن أشياء كثيرة في هذه الظروف التي يسعى فيها الفريق لتصحيح مساره، وبالتالي الفوز باللقب سيكون دافعاً معنوياً كبيراً يعزز جهود الفريق في هذا الاتجاه خاصة أنه بدأ يستعيد شخصيته ويتحسن مردوده في مباراة الجولة 13 للدوري التي فاز فيها على النصــــر وأعــــطى مدربه مهدي علي مــؤشرات إيجابية في إعادة تنظيم الفريق وتحـــقيق الانـــســـجـــام بين خطوطه، وبالتالي شباب الأهلي عنده الدوافع ليستمر في مسيرة تصحيح مساره ليعزز طموحه في بطولات الموسم الحالي بعدما ابتعد عن صلب المنافسة على لقب الدوري ويريد أن يؤكد وجوده .

ويتابع: الشارقة حظوظه أكبر من وجهة نظري بالنسبة للدوافع المستقاة من الواقــع فهو تصدر الدور الأول وأنهــاه بطلاً للشتاء، وهذا يجعله فــي موضــــع ثقة بقدراته وهذا مهـــم مــن الناحية المعنوية فـــي بطولات من هذه النوعــية بطابع الكؤوس تحسم من مباراة واحدة، ولديه سجل حافــل بالبطولات أيضاً.

وفي المجمل نحن أمام مباراة بين فريقين كبيرين ظروفهما متقـــــاربة مـــن حيث الإنجــازات والفكر الكروي.