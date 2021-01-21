اكتمال عقد دولية خورفكان للصالات اليوم

الشارقة: عصام هجو

يكتمل عقد الفرق العربية المشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة قدم الصالات اليوم بانضمام فريق نادي الشباب بطل الدوري البحريني إلى فريق نفط الوسط العراقي الذي وصل إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي الأربعاء.

وتنطلق البطولة غداً الجمعة بمواجهتي اتحاد كلباء وخورفكان والحمرية ومليحة والبطائح مع النفط العراقي ودبا الحصن مع الشارقة، أما الافتتاح الرسمي فسيكون يوم السبت.

وكان شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية ومدير البطولة في استقبال الفريق العراقي واطلع البعثة على البروتوكول الرياضي في الدولة وضرورة الالتزام.

ووزعت اللجنة المنظمة الفرق الـ10 المشاركة إلى 3 مجموعات يقف على رأسها منتخب الإمارات والنفط العراقي والشباب البحريني إلى جانب أندية الإمارة الباسمة التي دعمت صفوفها بلاعبين محترفين؛ أبرزهم المصري عصام علاء الذي سيدعم صفوف خورفكان، وسوف يظهر المصري الدولي أحمد عبدالقادر موزة مع مليحة، فيما سيعود النجم البرازيلي وليامز أوليفيرا الشهير بلقب باسورا إلى الدولة من جديد بعد أن تعاقد معه نادي البطائح للبطولة الدولية، ويعد باسورا أفضل لاعب برازيلي في بطولات كرة الصالات التي نظمت في الدولة، فضلاً عن كونه يحظى بجماهيرية كبيرة وسوف يشكل ثلاثياً رائعاً مع مواطنه برونو لويسيانو المنفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً والمغربي المتألق نوفل الطائي، فيما دعم الشارقة صفوفه باللاعبين عبدالله الشمبيلي والبرازيلي المقيم ايدي كارلوس.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات تأجيل مباريات الجولة 13 من الدوري إلى أجل غير مسمى، بعدما كانت أسفرت مباريات الجولة الـ12 عن فوز شباب الأهلي على مليحة برباعية نظيفة، والحمرية على اتحاد كلباء 2-1، والبطائح على الشارقة 6-5، والظفرة على دبا الحصن 6-3، وتعادل النصر مع خورفكان 1-1 ليتساوى النصر صاحب المركز الأول مع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، والبطائح ثالثاً وله 26 نقطة وقفز الظفرة إلى المركز الرابع وله 18 نقطة، وخورفكان خامساً برصيد 16 نقطة، والحمرية سادساً برصيد 16 نقطة أيضاً، ودبا الحصن سابعاً 13 نقطة، ومليحة ثامناً واتحاد كلباء تاسعاً ولهما 10 نقاط، والشارقة عاشراً برصيد 8 نقاط.