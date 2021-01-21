شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 20 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، والتى شهدت عودة مروان محسن مهاجم الفريق بعد غياب طويل.

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر السابق، سيحصل على قرابة مليون دولار نظير فسخ العقد مع القلعة الحمراء بالتراضي، والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه بدلا من البقاء في قائمة الانتظار بالقلعة الحمراء.

الاهلي يُعيد مسحة أكرم توفيق بسبب "عدم الدقة" وسلبية باقي اللاعبين

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري.

بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى

تتجه ادارة نادي بيراميدز لتقديم طلب للجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى للاستعانة بحكام أجانب لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.

المصري البورسعيدي يفوز على دجلة 3-1 ويدخل المربع الذهبي .. فيديو

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم إسحاقو يعقوبو للفريق الدجلاوي في الدقيقة 4 ، بينما تمكن اوستين اموتو مهاجم المصري ، في احراز هدف التعادل في الدقيقة 23 ، ليتقدم أحمد رفعت للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65 ، ويعزز التقدم فرانسيس كازادي كاسينجو لاعب المصري بعد احراز الهدف الثالث في الدقيقة 94 .

حميد أحداد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لاسوان

انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بعدما تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن الزمالك في الفترة الماضية.

شبانة على تليفزيون الخليج 365: الضرائب ومقدم العقد سبب تعطل مفاوضات التجديد لساسى

أكد الإعلامى محمد شبانة إن مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، تعطلت، حيث تمسك ساسي بالحصول علي 2 مليون و 200 ألف يورو في الموسم الواحد، علي ان يحصل علي 50 % من قيمة عقده السنوي كمقدم عقد.