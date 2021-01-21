شكرا لقرائتكم خبر عن كاس العالم لكرة اليد .. النرويج تفوز على البرتغال 29/ 28 بالدور الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع المنتخب النرويجي الفوز من نظيره البرتغالي فى أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 28.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج بنتيجة 16 - 14، قبل أن يحافظ على تقدمه مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.





وبهذه النتيجة حصل المنتخب النرويجي على نقطتين ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف فرنسا المتصدر، فيما تجمد رصيد المنتخب البرتغالي عند النقطة الرابعة يحتل بهم المركز الثالث.

وحصل هومبرتو جوميز، حارس مرمى المنتخب البرتغالي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات خلال اللقاء.

ومن المقرر أن المنتخب النرويجي في الجولة المقبلة مع نظيره الجزائري، فيما يواجه المنتخب البرتغالي مع نظيره السويسري.