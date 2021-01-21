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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى
بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى
تتجه ادارة نادي بيراميدز لتقديم طلب للجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى للاستعانة بحكام أجانب لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.
فراعنة اليد تقهر روسيا 28 _ 23 بمونديال اليد
حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .
أحمد الأحمر رجل مباراة مصر وروسيا بمونديال اليد
حصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا في المباراة التي أقيمت على صالة ستاد القاهرة وحسم فراعنة اليد نتيجة مباراته بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.
مليون دولار ترضية جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي
كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر السابق، سيحصل على قرابة مليون دولار نظير فسخ العقد مع القلعة الحمراء بالتراضي، والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه بدلا من البقاء في قائمة الانتظار بالقلعة الحمراء.
عودة مروان وصلاح لقائمة الأهلي ضد المقاولون.. واستبعاد أكرم والشناوي
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، والتى شهدت عودة مروان محسن مهاجم الفريق بعد غياب طويل.
المصري البورسعيدي يفوز على دجلة 3-1 ويدخل المربع الذهبي .. فيديو
نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم إسحاقو يعقوبو للفريق الدجلاوي في الدقيقة 4 ، بينما تمكن اوستين اموتو مهاجم المصري ، في احراز هدف التعادل في الدقيقة 23 ، ليتقدم أحمد رفعت للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65 ، ويعزز التقدم فرانسيس كازادي كاسينجو لاعب المصري بعد احراز الهدف الثالث في الدقيقة 94 .
شبانة على تليفزيون الخليج 365: الضرائب ومقدم العقد سبب تعطل مفاوضات التجديد لساسى
أكد الإعلامى محمد شبانة إن مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، تعطلت، حيث تمسك ساسي بالحصول علي 2 مليون و 200 ألف يورو في الموسم الواحد، علي ان يحصل علي 50 % من قيمة عقده السنوي كمقدم عقد.