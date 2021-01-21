7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، والتى شهدت عودة مروان محسن مهاجم الفريق بعد غياب طويل.

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر السابق، سيحصل على قرابة مليون دولار نظير فسخ العقد مع القلعة الحمراء بالتراضي، والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه بدلا من البقاء في قائمة الانتظار بالقلعة الحمراء.

المصري البورسعيدي يفوز على دجلة 3-1 ويدخل المربع الذهبي .. فيديو

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم إسحاقو يعقوبو للفريق الدجلاوي في الدقيقة 4 ، بينما تمكن اوستين اموتو مهاجم المصري ، في احراز هدف التعادل في الدقيقة 23 ، ليتقدم أحمد رفعت للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65 ، ويعزز التقدم فرانسيس كازادي كاسينجو لاعب المصري بعد احراز الهدف الثالث في الدقيقة 94 .

شبانة على تليفزيون الخليج 365: الضرائب ومقدم العقد سبب تعطل مفاوضات التجديد لساسى

أكد الإعلامى محمد شبانة إن مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، تعطلت، حيث تمسك ساسي بالحصول علي 2 مليون و 200 ألف يورو في الموسم الواحد، علي ان يحصل علي 50 % من قيمة عقده السنوي كمقدم عقد.