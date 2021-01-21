شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأنجولى جيرالدو مع الأهلى قبل الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن فسخ عقد اللاعب الأنجولى جيرالدو دا كوستا مع الأهلى بالتراضى وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

وقام الجهاز الفنى واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولى ووجه إليه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التى قضاها فى النادى وساهم مع زملائه فى تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

شارك الأنجولى جيرالدو مع الأهلى فى 45 مباراة فى جميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى لزملائه فقط.

في الموسم الأول له مع الأهلى لم يكن مقيدا في بطولة أفريقيا لأنه شارك مع فريقه السابق أول أغسطس الأنجولى، فخاض من يناير 2019 في 17 مباراة في الدورى وكأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه وكلها في بطولة الدورى.

وفى موسم 2019 /2020، شارك في 25 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع آخر وكانت أيضا في بطولة الدورى فقط.

وفى هذا الموسم اكتفى الأنجولى بالمشاركة في 3 مباريات فقط لم يستطع ترك أي بصمة خلالها، ليخرج من القلعة الحمراء بعد سنتين قضاها في التتش، بعدما استطاع التتويج بـ4 ألقاب رفقة المارد الأحمر وهى بطولتين دورى وكأس مصر، وأخيرا بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بنادى الأهلي، في 18 ديسمبر 2018، أعلن تعاقد النادى مع جيرالدو، مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.