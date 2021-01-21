شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة .. رحلة باهتة وأزمات صاخبة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة جديدة.. زعمت فتاة تدعى "فيدرا"، تقيم في دبي بالإمارات، تعرضها للتحرش من جانب عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر السابق، عبر رسائل عبر تطبيق "سناب شات"، وقامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة مع نجم منتخب مصر السابق، عبر ستورى "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.

وزعمت الفتاة أن وردة طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، مضيفة أن لاعب باك حاول التحرش بها ولكنها رفضت بداعى أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

واقترن اسم عمرو وردة بأكثر من حادثة تحرش كان أشهرها عندما كان فى معسكر المنتخب عام 2019 بكأس الأمم الإفريقية، وهي الحادثة التي أحدثت ضجة في معسكر المنتخب وكانت من ضمن الأسباب التي لعبت دورا في الخروج المبكر لمنتخب مصر في البطولة التي استضافتها الأراضي المصرية.

وسبق واتهمته الصحافة اليونانية بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه من الفريق وكانت النتيجة فسخ النادي تعاقده معه، وكذلك فتاة أخرى يونانية، تدعى ديمي ستاماتليا (صحفية) تتهمه بالتحرش بها أيضًا، حيث قالت إنه طلب منها مواعدة خاصة، كما أرسل لها عدة رسائل على إنستجرام، عندما كان يلعب مع نادي باوك سالونيك.

وعلق وردة على اتهامه بالتحرش في تصريحات تلزيونية سابقة، وأكد أنه كان مظلومًا تجاه كل التهم، وأن موضوع التحرش حادثة قديمة تم إثارتها وقت البطولة.

واستبعد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر منذ أمم إفريقيا 2019 بسبب سلوكه، والمشاكل التي صاحبت اللاعب بعيدا عن الملاعب، حيث لم ينضم لأي معسكر تحت قيادة حسام البدري.