شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. أحمد الأحمر يجرى اختبارا طبيا للاطمئنان على "الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد الأحمر اختبار طبى مع طبيب الفريق محمد شوقى للاطمئنان على إصابة الركبة بعد تورمها عقب مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الاتحاد الروسي في الدوري الرئيسي للمونديال.

وقال أحمد الأحمر: "تعرضت لكدمة في الركبة والأمر ليس سهلًا وتحدثت مع الطبيب وسنرى الأمور، المنتخب يحتاج كل لاعب متواجد، وأي لاعب يشارك يجب أن يقاتل وسنحاول أن نصل لأبعد مكان في البطولة".

أبدع المنتخب الوطني لكرة اليد وأهدى جماهيره انتصارا عريضا على الاتحاد الروسي في مونديال العالم لكرة اليد، وضمد جراح الهزيمة الأخيرة من لسويد في ختام منافسات الدور الأول بفارق نقطة وحيدة.

الفراعنة قدموا سيمفونية من الإبداع في شوطي المباراة وتقدموا بنتيجة 15 - 8 بنهاية الشوط الأول، قبل أن يؤكد المنتخب الوطني تفوقه وينهي اللقاء بفوز ثمين وكاسح بنتيجة

وجاءت قائمة المباراة كالتاللي: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة الفراعنة والاتحاد الروسي، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8).

وفِي الشوط الثاني استمر تفوق الفراعنة والسيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من الاتحاد الروسي للعودة الي اللقاء وتقليص الفارق ولكن الفراعنة استطاعو انهاء اللقاء بفارق 5 أهداف.

ويلتقى المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل فى السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسي قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.

وصعدت منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة أمام منتخب السويد.

بلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزها منتخب مصر فى الدور التمهيدى 96 هدفاً، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفاً فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.