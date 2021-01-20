شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا بثنائية ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على حساب نظيره أستون فيلا بهدفين بدون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

دخل الفريقين المباراة بهدف الحصول على نقاطها وتبادلا الهجمات التي تكسرت جميعها أمام الدفاع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم برناردو سيلفا لفريقه مان سيتي في الدقيقة 79، قبل أن يضاعف ألكاي جوندوجان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-0.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 38 من 18 مباراة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا في انتظار لقاء مانشستر يونايتد «37 نقطة من 18 لقاء» أمام فولهام بعد قليل، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر.