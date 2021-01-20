شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يقترب من قيادة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب خلال الفترة الحالية، من بين عدد كبير من المرشحين، واقترب المدرب اليوناني تاكيس جونياس السابق لنادي وادي دجلة، من تدريب الدراويش خلال الموسم الحالي.

وأكد مصدر بالإسماعيلي أن النادي فتح خطوط الاتصال مرة أخرى للتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، بعد تأخر مفاوضات المقاصة بشأن إيهاب جلال.

ويسعى مسؤولو القلعة الصفراء في حسم ملف المدير الفني في أسرع وقت، حيث يواجه الفريق نظيره غزل المحلة في الدوري على ملعب غزل المحلة السبت المقبل.