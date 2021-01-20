شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى يفاضل بين كاسونجو وأحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسئولو نادي الهلال السوداني خط مفاوضات قوي مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق لضم أحدهما في يناير الجاري.

ويرغب الهلال في ضم أحد اللاعبين لصفوف الفريق للاعتماد عليه في باقي مشوار دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر كاسونجو حر في الوقت الحالي بعد فسخ التعاقد مع الزمالك، في الوقت الذي لازال حميد أحداد على ذمة النادي الأبيض لكنه لم يشارك في الفترة الماضية وغاب بسبب الإصابة.

ويرغب الزمالك في رحيل أحد اللاعبين الأجانب في يناير الجاري ليكون على حسب أحد الأجانب بين صفوف الفريق وبالتحديد حميد أحداد أو محمد أوناجم.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد تم تعيينه في وقت سابق رئيس شرفي لنادي الهلال السوداني وينوي تدعيم الفريق بمجموعة من الصفقات القوية.