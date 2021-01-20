شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض رحيل أحمد عيد ومحمد عبدالسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، رحيل الثنائي أحمد عيد ومحمد عبدالسلام لاعبا الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبدالسلام وأحمد عيد لاعبا الفريق على سبيل الإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا أن وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا، حيث أكد باتشيكو لإدارة النادي أن أحمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم إمام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم إمام في أي مباراة، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبدالسلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا أو الإصابات والإيقافات.