دي بروين يتعرض للاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

خلال المباراة التي جمعت فريق ​استون فيلا​ و​مانشستر سيتي​ ضمن منافسات الجولة الاولى المؤجلة من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين نظيفين، تعرض نجم السيتي ​كيفن دي بروين​ للإصابة.



وكانت هذه المواجهة قد شهدت خروج اللاعب في الدقيقة 59، حيث بدا دي بروين كأنه يعاني من إصابة عضلية وتشاور مع الطاقم الطبي لـ مانشستر سيتي قبل خروجه من الملعب.

والمحت تقارير صحفية ان إصابة دي بروين ربما جاءت بعد التدخل الذي حدث من قِبل لاعب الخصم جاك غريليتش.