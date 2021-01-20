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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين يتعرض للاصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021
خلال المباراة التي جمعت فريق استون فيلا ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الاولى المؤجلة من الدوري الانكليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين نظيفين، تعرض نجم السيتي كيفن دي بروين للإصابة.
وكانت هذه المواجهة قد شهدت خروج اللاعب في الدقيقة 59، حيث بدا دي بروين كأنه يعاني من إصابة عضلية وتشاور مع الطاقم الطبي لـ مانشستر سيتي قبل خروجه من الملعب.
والمحت تقارير صحفية ان إصابة دي بروين ربما جاءت بعد التدخل الذي حدث من قِبل لاعب الخصم جاك غريليتش.